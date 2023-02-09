Лютий, 09 в 8:51

Російська Федерація готується до нового масштабного наступу на Україну, підготувавши сотні тисяч військовослужбовців та тисячі важкої техніки.

Про це пише видання Foreign Policy.

На тлі нещодавнього сплеску бойових дій багато військових аналітиків вважають, що російський наступ уже почався і прискориться з наближенням 24 лютого – першої річниці повномасштабного вторгнення.

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– На сході щось назріває. На фронт прибуває все більше і більше російських солдатів, – сказав Йонатан Всевіов, генеральний секретар міністерства закордонних справ Естонії.

У коментарі Foreign Policy український військовий чиновник на умовах анонімності заявив, що Україна в найближчі 10 днів очікує на нове масштабне вторгнення РФ.

Оскільки в перші місяці війни Росія зазнала великих втрат, Кремль восени оголосив про часткову мобілізацію, щоб набрати близько 300 000 нових військовослужбовців.

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Попри хаотичний характер мобілізації та недостатню підготовку новобранців Росії вдалося призупинити контрнаступ України, але з величезними втратами.

Новобранці значно гірше екіпіровані та навчені, ніж солдати, перекинуті через кордон у лютому минулого року.

У багатьох випадках новобранців використовували для розвідки місцевості боєм — тактики атак, популярної у радянській Червоній Армії, – російські солдати переміщалися відкритою місцевістю і потрапляли під шквальний вогонь українських військ.

Зараз Росія продовжує озброюватися і готуватися до майбутнього наступу.

За оцінками українських військових, Росія вже має 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артилерійських систем, 810 радянських реактивних систем залпового вогню, таких як Град і Смерч, 400 винищувачів і 300 вертольотів, готових до нової хвилі атак.

У Пентагоні вважають, що російські військові погано оснащені та погано навчені.

Деякі європейські офіційні особи вважають, що мобілізація в Росії з вересня не припиняється – її проводять тихо.

В Україні заявляють, що Путіну байдуже на втрати своєї армії, оскільки він хоче досягти своєї мети – зараз це повне захоплення Донецької та Луганської областей. Саме там очікуються масштабні бої.

Фото: ГУР МО