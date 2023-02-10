Покласти край найбільшому обману: українців закликають підписати петицію, щоб вигнати РФ з ООН
На найбільшій платформі петицій Change.org триває збір підписів за те, щоб позбавити Російську Федерацію членства в ООН та Раді безпеки ООН.
Наразі вже 288 354 із 300 000 людей підписали петицію.
Згідно зі статтею 23 Статуту ООН, Росія не є постійним членом Ради безпеки ООН. До того ж у Статуті ООН сказано, що Радянський Союз ще існує, а Росія взагалі не згадується.
– Ми просимо Антоніу Гутерреша та ООН надати документи, які засвідчують підстави членства Російської Федерації в ООН. У разі відсутності таких документів – ми вимагаємо припинити фіктивне членство Російської Федерації в ООН, – зазначається у петиції.
Також наголошується, що відповідно до 4 статті Статуту ООН, двері Організації Об’єднаних Націй мають бути закриті для РФ, допоки вона не зупинить війну в Україні та не повернеться до своїх міжнародно визнаних кордонів.
Саме тому автори петиції хочуть покласти край незаконному перебуванню Російської Федерації у складі ООН.
Варто зауважити, що впродовж 30 років незалежності українська влада уклала з Росією шість міжнародних договорів, зокрема:
- 5 грудня 1994 року – Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
- 28 травня 1997 року – Угода між Україною і РФ про статус та умови перебування Чорноморського флоту РФ на території України.
- 31 травня 1997 року – Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ.
- 28 січня 2003 року – Договір між Україною і РФ про українсько-російський державний кордон.
- 24 грудня 2003 року – Договір між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки.
- 29 липня 2010 року – Угода між Україною і РФ про демаркацію українсько-російського державного кордону.
Проте як виявилося, усі ці угоди нічого не варті.
Тому треба скористатися можливістю розгромити Росію в ООН, адже не існує жодного юридичного документа, який би підтвердив членство РФ в цій організації.
Підписати петицію можна за посиланням.
У грудні 2022 року повідомлялося, що двоє американських законодавців – Стів Коен та Джо Вілсон – представили резолюцію, яка закликає президента Джо Байдена виключити Росію з Ради Безпеки ООН.