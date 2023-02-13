Лютий, 13 в 16:36

Російська армія активно готується до нового масштабного наступу – під Воронежем значно розширили полігон.

Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на супутникові знімки сервісу Planet.com.

На цих знімках видно, як після 25 січня поряд із полігоном Погоново з’явився новий наметовий табір. Процес будівництва можна простежити за знімками за 30 січня, а також за 1 та 7 лютого.

Зараз дивляться

Рік тому перед вторгненням на цей полігон окупаційна армія перекидала техніку та особовий склад. Там базувалися частини 1-ї гвардійської танкової армії.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України з посиланням на документи, знайдені після відступу окупантів із Київської області, повідомили, що підрозділи цієї армії за неповний місяць війни втратили вбитими та пораненими понад 400 солдатів та офіцерів, а також понад 300 одиниць техніки.

В останні тижні в Курській області поряд із селом Постоялі Двори з’явився ще один наметовий табір російської армії.

Табір для мобілізованих збудували в період між 28 січня та 7 лютого.

Саме з цього табору записували нещодавнє відеозвернення до російської влади мобілізовані, які вижили після ракетного удару по ПТУ №19 у Макіївці у новорічну ніч.

На відео вони просять не розформовувати їхній підрозділ (1444 полк) і розповіли, що після удару їх довго не могли вивезти з Макіївки. У результаті окупантів, що вижили, привезли в наметовий табір у Постоялі Двори, але там “їх ніхто не чекав”.

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк заявив, що росіянам значно бракує ресурсів для широкомасштабних наступальних дій.

Фото: Planet.com