Росія вперше за 30 років виводить в море кораблі з ядерною зброєю – розвідка Норвегії

Росія вперше за останні 30 років почала виводити в море кораблі із тактичною ядерною зброєю на борту.

Про це йдеться у звіті норвезької розвідки.

У Норвегії переконані, що це може призвести до зниження порога ядерної ескалації у випадку зіткнення Росії та НАТО.

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За даними розвідки, за радянських часів військові кораблі Північного флоту регулярно виходили в море з тактичною ядерною зброєю, проте з часів холодної війни про подібні випадки не було відомо.

– Основна частина ядерного потенціалу розміщена на підводних човнах та надводних кораблях Північного флоту. Тактична ядерна зброя може становити особливо серйозну загрозу у сценаріях потенційного протистояння Росії та НАТО, – йдеться у звіті.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін навряд чи готовий до ядерної ескалації чи війни з НАТО.

Про це свідчить його небажання йти на ризики у війні проти України.