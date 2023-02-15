Цинічна та збочена: катлоицькі священники Німеччини засудили позицію очільника РПЦ Кирила
Позиція очільника Російської православної церкви (РПЦ), патріарха Кирила є релігійно та етично цинічною.
Про це заявив президент католицького руху за мир Pax Christi, єпископ Майнца Петер Кольграф.
– Я вважаю позицію Кирила релігійно й етично цинічною. Коли він прославляє як мучеництво смерть російських солдатів, відправлених на фронт як гарматне м’ясо, це збочено, – заявив він.
Раніше очільник РПЦ спробував виправдати загибель російських солдатів в Україні в одному зі своїх недавніх виступів, описуючи тих, з ким воює РФ, “силами зла”.
Єпископ німецької армії та німецького міста Ессен Франц-Йозеф Овербек додав, що інколи дарована християнам богом свобода “може вести в безодню провини і зла”.
– Це те, що ми переживаємо тут під релігійним покровом і з владою, яку він дає, – вказав він.
Раніше видання Tages-Anzeiger повідомляло, що патріарх РПЦ Кирил, який має справжнє ім’я Володимир Гундяєв, у 1970-х роках був агентом радянської розвідки на території Швейцарії.
Водночас генерал-майор СБУ Віктор Ягун розповів, як російська церква десятки років тісно була пов’язана із секретними службами, як в Радянському Союзі, так і в сучасній Росії.
Джерело: Neues Ruhrwort