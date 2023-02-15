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Факти / Світ / Росія

Цинічна та збочена: катлоицькі священники Німеччини засудили позицію очільника РПЦ Кирила

Ілля Нежигай, редактор стрічки
патріарх кіріл
Фото: Depositphotos

Позиція очільника Російської православної церкви (РПЦ), патріарха Кирила є релігійно та етично цинічною.

Про це заявив президент католицького руху за мир Pax Christi, єпископ Майнца Петер Кольграф.

– Я вважаю позицію Кирила релігійно й етично цинічною. Коли він прославляє як мучеництво смерть російських солдатів, відправлених на фронт як гарматне м’ясо, це збочено, – заявив він.

Раніше очільник РПЦ спробував виправдати загибель російських солдатів в Україні в одному зі своїх недавніх виступів, описуючи тих, з ким воює РФ, “силами зла”.

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Єпископ німецької армії та німецького міста Ессен Франц-Йозеф Овербек додав, що інколи дарована християнам богом свобода “може вести в безодню провини і зла”.

– Це те, що ми переживаємо тут під релігійним покровом і з владою, яку він дає, – вказав він.

Раніше видання Tages-Anzeiger повідомляло, що патріарх РПЦ Кирил, який має справжнє ім’я Володимир Гундяєв, у 1970-х роках був агентом радянської розвідки на території Швейцарії.

Водночас генерал-майор СБУ Віктор Ягун розповів, як російська церква десятки років тісно була пов’язана із секретними службами, як в Радянському Союзі, так і в сучасній Росії.

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Джерело: Neues Ruhrwort

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