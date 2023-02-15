Лютий, 15 в 15:37

Наступного тижня в РФ запланована низка офіційних заходів. Таким чином Кремль підживлює пропаганду, готуючи населення до нової хвилі мобілізації.

Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов.

– Пропаганду треба чимось підживлювати. Ця череда публічних заяв, запевнень, криків, концертів, вони напевно будуть святкувати вже 150 тисяч знищених російських окупантів на той момент, – каже Юсов.

За його словами, офіційними заходами РФ планує підтримувати власні наративи, заявляти про те, що усе нібито йде за планом та російські військові “захищають” країну від Заходу та НАТО.

Зараз дивляться

– Зокрема, ця пропагандистська активність це підготовка населення до нових мобілізаційних заходів і до нової хвилі мобілізації. Їм пояснюють, чому вони повинні мовчки йти на забій виконуючи якісь незрозумілі вказівки кремлівських старців, – додав представник ГУР.

Раніше у ГУР повідомляли, що в країнах Європи досі активно функціонує шпигунська мережа Росії. Зараз вона фокусується на нейтралізації шляхів постачання зброї для України.

Джерело: телемарафон

Фото: ГУР