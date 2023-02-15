Готують росіян йти на забій. Активність пропаганди з нагоди річниці війни є підготовкою до мобілізації – ГУР
Наступного тижня в РФ запланована низка офіційних заходів. Таким чином Кремль підживлює пропаганду, готуючи населення до нової хвилі мобілізації.
Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов.
– Пропаганду треба чимось підживлювати. Ця череда публічних заяв, запевнень, криків, концертів, вони напевно будуть святкувати вже 150 тисяч знищених російських окупантів на той момент, – каже Юсов.
За його словами, офіційними заходами РФ планує підтримувати власні наративи, заявляти про те, що усе нібито йде за планом та російські військові “захищають” країну від Заходу та НАТО.
– Зокрема, ця пропагандистська активність це підготовка населення до нових мобілізаційних заходів і до нової хвилі мобілізації. Їм пояснюють, чому вони повинні мовчки йти на забій виконуючи якісь незрозумілі вказівки кремлівських старців, – додав представник ГУР.
Раніше у ГУР повідомляли, що в країнах Європи досі активно функціонує шпигунська мережа Росії. Зараз вона фокусується на нейтралізації шляхів постачання зброї для України.
Джерело: телемарафон
Фото: ГУР