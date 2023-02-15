Кремль не турбує “загроза” з боку НАТО – розвідка Норвегії надала докази

Лютий, 15 в 14:48

Кремль не турбує нібито військова загроза, яку, як заявляють у РФ, становить Північноатлантичний альянс для Росії.

Докази цього надав очільник розвідувальної служби Норвегії Нільс Андреас Стенсонес виданню The Barents Observer, чим укотре підтвердив оцінки аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

За словами Нільса Андреаса Стенсонеса, Росія продовжує відводити сили та військову техніку від крайнього північно-західного кордону з НАТО для підтримки війни в Україні.

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Очільник розвідувальної служби Норвегії наголошує: на Кольському півострові, що на північному заході Росії, за майже рік від початку вторгнення до України залишилась лише п’ята частина сухопутних сил РФ.

За оцінками Стенсонеса, близько трьох російських батальйонних тактичних груп (орієнтовно 3 тис. військовослужбовців), що були дислоковані на Кольському півострові, брали участь у війні проти України.

Майже половину з них було вбито.

Тож, підсумовують в Інституті вивчення війни, рішення Кремля розгорнути війська подалі від кордонів Росії, що наближені до країн НАТО, лише підтверджує оцінку ISW про те, що Кремль не турбує буцімто загроза, яку становить НАТО для Росії.

Нагадаємо, що незадовго до повномасштабного вторгнення до України РФ надсилала до Вашингтона пропозиції щодо так званих гарантій безпеки, де, серед іншого, зокрема, був ультиматум щодо нерозширення Альянсу на Схід.

У США ультиматум Кремля відкинули.

Після цього президент РФ поїхав на відкриття Олімпіади-2022 до Пекіна, щоб заручитися підтримкою очільника КНР Сі Цзіньпіна.

Тоді Китай підтримав вимоги Росії про так звані гарантії безпеки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 357-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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