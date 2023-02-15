Путін уже цього тижня може зустрітися з Лукашенком

Лютий, 15 в 11:10

Президент Росії Володимир Путін може зустрітися з очільником Білорусі Олександром Лукашенком уже цього тижня.

Інформацію про зустріч президентів повідомив журналістам речник Кремля Дмитро Пєсков.

Спікер вирішив не уточнювати дату зустрічі, але на запитання представників ЗМІ, чи може це відбутись у п’ятницю, 17 лютого, відповів ствердно.

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– Може, – лаконічно відповів на уточнювальне запитання Дмитро Пєсков. – Решту інформації ми повідомимо.

Зустрітися протягом найближчих двох місяців Путін і Лукашенко домовились під час розмови 5 лютого.

Тоді білоруська сторона повідомила, що президенти визначать дату зустрічі найближчим часом.

Нагадаємо, що президенти Росії та Білорусі зустрічалися наприкінці грудня 2022 року.

Тоді вони вирішили провести спільні військові навчання після Нового року.

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