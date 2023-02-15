Виробники зброї в РФ не можуть задовольнити вимоги Міноборони – розвідка Британії

Лютий, 15 в 10:24

Виробництво зброї в Росії майже напевно не відповідає вимогам Міноборони РФ щодо забезпечення війни проти України та довгострокового відновлення для потреб оборони.

Таку заяву 15 лютого зробили в розвідці Міноборони Великої Британії.

У британському оборонному відомстві не залишили поза увагою відвідини Омського заводу транспортного машинобудування заступником голови Ради безпеки РФ Дмитром Медведєвим.

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Останній, зокрема, поїхав закликати працівників збільшити виробництво танків після того, як президент РФ Володимир Путін уже кілька разів публічно наголошував на тому, що “оборонна промисловість має краще підтримувати “спеціальну військову операцію”.

Однією з найбільш гучних публічних заяв очільника Кремля стала онлайн-нарада з представниками уряду 12 січня 2023 року.

Тоді Володимир Путін розкритикував відповідального за оборонну промисловість віцепрем’єр-міністра Дениса Мантурова через замовлення повітряних суден на 2023 рік.

Путін попросив Мантурова не “клеїти дурня”, тому що “контрактів немає, а міністр запевняє, що все вже зверстане”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 357-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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