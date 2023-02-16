Бояться втрачати літаки – розвідка Британії про вильоти авіації РФ
Упродовж останнього тижня після відносно помірної активності Росія збільшила кількість вильотів авіації.
За спостереженням розвідки Міноборони Великої Британії, повітряна активність нині орієнтовно відповідає середньодобовому показнику з літа 2022 року.
Повітряно-космічні сили РФ продовжують розгортати таку ж кількість літаків для підтримки своїх операцій в Україні, як і протягом багатьох місяців.
Натомість, додають британські розвідники, загалом російська авіація продовжує значно відставати у війні.
А все тому, що Повітряно-космічні сили РФ обмежені постійною високою загрозою з боку української протиповітряної оборони.
Додає складнощів і розосереджене базування через загрозу ударів по російських аеродромах.
– Російські бойові літаки діють майже виключно над контрольованою Росією територією, що заважає їм ефективно виконувати свою ключову ударну роль, – констатують у розвідці Міноборони Великої Британії.
Водночас, попри значні втрати з початку повномасштабного вторгнення до України, парк літаків РФ, імовірно, налічує близько півтори тисячі суден разом з екіпажами.
Однак у британській розвідці вважають малоймовірним те, що Повітряно-космічні сили РФ готуються до різкого розширення повітряної кампанії.
Причина криється в тому, що за поточних обставин на полі бою це стало б причиною невиправданих втрат літаків.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 358-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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