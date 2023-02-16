Бояться втрачати літаки – розвідка Британії про вильоти авіації РФ

Лютий, 16 в 12:07

Упродовж останнього тижня після відносно помірної активності Росія збільшила кількість вильотів авіації.

За спостереженням розвідки Міноборони Великої Британії, повітряна активність нині орієнтовно відповідає середньодобовому показнику з літа 2022 року.

Повітряно-космічні сили РФ продовжують розгортати таку ж кількість літаків для підтримки своїх операцій в Україні, як і протягом багатьох місяців.

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Натомість, додають британські розвідники, загалом російська авіація продовжує значно відставати у війні.

А все тому, що Повітряно-космічні сили РФ обмежені постійною високою загрозою з боку української протиповітряної оборони.

Додає складнощів і розосереджене базування через загрозу ударів по російських аеродромах.

– Російські бойові літаки діють майже виключно над контрольованою Росією територією, що заважає їм ефективно виконувати свою ключову ударну роль, – констатують у розвідці Міноборони Великої Британії.

Водночас, попри значні втрати з початку повномасштабного вторгнення до України, парк літаків РФ, імовірно, налічує близько півтори тисячі суден разом з екіпажами.

Однак у британській розвідці вважають малоймовірним те, що Повітряно-космічні сили РФ готуються до різкого розширення повітряної кампанії.

Причина криється в тому, що за поточних обставин на полі бою це стало б причиною невиправданих втрат літаків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 358-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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