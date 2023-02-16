Лютий, 16 в 15:27

У четвер, 16 лютого, Держдума РФ ухвалила закон про припинення дії Статуту Ради Європи та 20 міжнародних договорів, ухвалених у рамках цієї організації.

Законопроєкт вніс у січні російський диктатор Володимир Путін.

Документ визнає такими, що втратили чинність щодо Росії, з 16 березня минулого року 21 міжнародний договір, серед них – Статут Ради Європи, Конвенція про захист прав людини і основних свобод, Європейська конвенція про припинення тероризму, Європейська хартія місцевого самоврядування, Соціальна хартія.

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Нагадаємо, що у березні 2022 року Росію виключили з Ради Європи через повномасштабне вторгнення військ в Україну.