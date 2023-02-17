Лютий, 17 в 13:06

На кожні 90 захоплених метрів на Сході України Росія втрачає 2 тис. окупантів.

Про це пише The Times з посиланням на дані розвідки НАТО.

– Ці цифри з’явилися після того, як міністри оборони країн НАТО пообіцяли озброїти Україну для захисту від російського наступу, особливо від її повітряної загрози, на тлі повідомлень, що Кремль концентрує винищувачі, бомбардувальники та ударні гелікоптери на своїх західних кордонах, – йдеться в повідомленні.

Нещодавно міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що НАТО “чітко сфокусовано” на наданні ЗСУ обладнання, яке виявиться вирішальним на полі бою і дасть Києву можливість відтіснити Росію в наступні три місяці.

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– Російські сухопутні сили сильно поріділи й дуже деморалізовані. Це є найкращою ознакою того, що вони спробують перейти до повітряних боїв, – розповіло виданню джерело в Пентагоні.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що російські війська намагатимуться взяти під контроль Бахмут на Донеччині до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого.