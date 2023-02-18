Лютий, 18 в 10:47

Російський диктатор Володимир Путін планує виступити зі зверненням напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Однією з тем може стати соціальне забезпечення мобілізованих та їхніх сімей.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Так, перший заступник голови Ради федерації РФ Андрій Турчак заявив 16 лютого, що парламентська група, яка займається війною проти України, представила Путіну доповідь. Турчак очолює цю групу.

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За даними розвідки, доповідь, ймовірно, охоплює такі питання, як соціальна підтримка мобілізованих та їхніх сімей.

– Ця проблема, ймовірно, стане більш актуальною, якщо відбуватиметься будь-яка подальша мобілізація (відкрита чи прихована). Путін цілком може торкнутися цих питань у своєму зверненні до народу 21 лютого 2023 року, – зазначається в повідомленні.

У розвідці наголошують, що Кремлю стає дедалі важче ізолювати російське населення від війни проти України.

Зокрема, опитування, проведене в РФ в грудні 2022 року, показало, що 52% росіян мають друзів або родичів, задіяних у війні, яку Кремль продовжує називати “спеціальною військовою операцією”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 February 2023 Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/x3aeOez0RC ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/pS0lHr0MKX — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) February 18, 2023

Нещодавно аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припускали, Путін у посланні до федеральних зборів РФ 21 лютого навряд чи оголосить про нову масштабну мобілізацію чи про плани щодо ескалації війни в Україні.

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ попередили, що Росія може готувати нові провокації та ракетні обстріли протягом 23-24 лютого, в річницю повномасштабної війни.