Російський диктатор Володимир Путін планує виступити зі зверненням напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Однією з тем може стати соціальне забезпечення мобілізованих та їхніх сімей.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Так, перший заступник голови Ради федерації РФ Андрій Турчак заявив 16 лютого, що парламентська група, яка займається війною проти України, представила Путіну доповідь. Турчак очолює цю групу.

За даними розвідки, доповідь, ймовірно, охоплює такі питання, як соціальна підтримка мобілізованих та їхніх сімей.

У розвідці наголошують, що Кремлю стає дедалі важче ізолювати російське населення від війни проти України.

Зокрема, опитування, проведене в РФ в грудні 2022 року, показало, що 52% росіян мають друзів або родичів, задіяних у війні, яку Кремль продовжує називати “спеціальною військовою операцією”.

