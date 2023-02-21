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Факти / Світ / Росія

Переламалося навпіл: у Чорному морі затонуло російське судно Seamark з екіпажем

Валентина Чорна, редакторка стрічки
судно РФ у Чорному морі

У Чорному морі через шторм затонуло суховантажне судно РФ Seamark. На борту було 11 моряків, всі громадяни Росії.

За даними росЗМІ, аварія судна сталася за 1-1,5 милі від берега в районі якірної стоянки морського порту Новоросійська.

Суховантаж під прапором Коморських островів в умовах сильного шторму переламався навпіл і пішов на дно. На його борту було 3,5 тис. тонн мармурової крихти.

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Спочатку в російському МНС заявляли, що всім членам екіпажу вдалося врятуватися.

Однак пізніше стало відомо, що один моряк загинув, а ще один перебуває у тяжкому стані.

Зараз висота хвиль у Чорному морі на місці аварії судна сягає трьох метрів.

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