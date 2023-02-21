Лютий, 21 в 16:44

Російський диктатор Володимир Путін виступив із посланням до Федеральних зборів. Виступ тривав майже дві години, хоча раніше прогнозувалася година.

Факти ICTV зібрали головні тези з промови Путіна.

Свій виступ президент РФ розпочав зі звинувачень НАТО у розв’язанні війни. Нібито саме Захід спровокував Росію.

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Путін повторив одну з основних тез своєї пропаганди на виправдання повномасштабного вторгнення в Україну рік тому: Це вони розв’язали війну, а ми використовуємо силу, щоб її зупинити.

Згадав Путін у своїй промові й “неонацистів України”, які нібито взяли у заручники весь український народ та на Донбасі, зокрема. Згадав він і те, що “Україна 8 років бомбила Донбас”, і що Захід, поки “палав Донбас”, увесь цей час готувався до нападу на Росію.

Російський диктатор згадав про розширення НАТО біля кордонів Росії, що також є причиною нападу на Україну. Він сказав, що НАТО має багато баз у Європі й, начебто, в Україні теж. Хоча жодних доказів щодо розташування баз НАТО в Україні Путін не навів, лише сказав: Ми про це знаємо.

Неодноразово під час виступу Володимир Путін називав Україну історичними землями Росії та одним народом.

– Ми не воюємо з народом України. Народ України став заручником “київського режиму” та їхніх західних господарів, – заявив російський диктатор.

Він торкнувся теми надання Заходом Україні далекобійного озброєння. Мовляв, що більш далекобійні системи озброєнь передаватимуть Україні, то далі Росія буде змушена відсувати загрозу від російських кордонів. Проте Путін не конкретизував, що саме мав на увазі.

Під час виступу Володимир Путін багато говорив про те, що західні санкції проти російської економіки начебто не працюють, що найбільше страждають саме жителі Європи, а Росія, навпаки – розквітає.

Ще Путін згадав про зростання експорту зерна, але забув повідомити про сотні тонн вкраденого зерна в Україні.

Путін запропонував поширити російський материнський капітал на дітей, які народилися з 2007 року у тимчасово окупованих областях України – Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській.

Багато Путін у своєму виступі говорив про розвиток Росії: будівництва, газифікацію, науку – про те, що він говорить рік у рік, і за 23 роки свого правління, мабуть, вже можна було газифікувати та відремонтувати всю Росію.

А ось наприкінці звернення російський диктатор заявив, що Росія зупиняє участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО). За його словами, якщо США почнуть проводити свої випробування ядерної зброї, Росія почне проводити свої.

Реакція на виступ Володимира Путіна

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що Путін публічно показав свою неактуальність та розгубленість, а Росія перебуває у “тайговому глухому куті”.

Путін публічно продемонстрував свою неактуальність та розгубленість. І наголосив, що Рф перебуває в безумовному «таёжном тупике». І що перспективних рішень у нього немає й не буде. Бо скрізь «нацисти, марсіани і теорії змови»…

Sic transit gloria mundi Путіна в парламенті Рф… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 21, 2023

У коментарі Фактам ICTV політолог Ігор Рейтерович заявив, що в голові Путіна та його найближчого оточення немає жодного уявлення, як треба закінчувати війну, саме тому вони продовжують експлуатувати всі ті пропагандистські наративи про карателів, нацистів, один народ тощо.

Так Путін намагається тримати російське суспільство в напрузі й експлуатувати його так, як йому треба, наприклад, проводити мобілізацію. Також російський президент може використовувати цю пропаганду, щоб розробити якісь сценарії для подальшого ведення війни.

– Те що у нього (Путіна. – Ред.) є зацикленість на цих питаннях – це характерно для авторитарних режимів, які під час розв’язання якихось проблем просто не мають альтернативних планів чи сценаріїв. Путін потрапив у цю класичну пастку авторитарних режимів і продовжує її максимально експлуатувати, – сказав Рейтерович.

Щодо заяви Путіна про далекобійну зброю для України, то, на думку політолога Ігоря Рейтеровича, ці слова російського диктатора були більше спрямовані на залякування Заходу.

– Напевно, тут натяк був більше на ядерну зброю, або нові ракети, які можуть відсунути, в розумінні Путіна, лінію фронту від Російської Федерації, – заявив політолог.

Хоча Ігор Рейтерович думає, що Путіну просто треба якось було відреагувати на постачання Україні далекобійної зброї. Наприклад, раніше президент РФ запевняв, що будуть горіти і HIMARS, і Patriot, і танки Abrams.

А взагалі на ці слова Путіна ніхто не звернув уваги, бо він стільки разів говорив таке, що це все перетворюється на мем, вважає Ігор Рейтерович.

Щодо слів очільника Кремля про зупинку участі РФ у Договорі про скорочення ядерного озброєння, наразі для Росії це нічого не означає.

– Це пролунало як заклик у бік США, Великої Британії та Франції сісти та відпрацювати новий договір. З одного боку, Путін висловив погрозу, бо вихід із цього договору означає певною мірою перегони у ядерному озброєнні. Проте у цьому контексті Володимир Путін не згадав Китай, Індію і Пакистан, які теж володіють ядерною зброєю. Але призупинення участі Росії в цьому договорі – це більше мінус для Росії, ніж для США, наприклад, – зауважив Ігор Рейтерович.

Він пояснює це тим, що оновлювати ядерний арсенал потрібно кожні 30-40 років. Крім того, найбільшу роль тут відіграє економіка країни – наскільки країна може собі дозволити оновити цей потенціал.

За словами російських експертів, до 80% всього ядерного потенціалу РФ перебуває в стані 50/50. Це означає, що 50% ракет злетить, а 50% – не злетить. Тобто в Росії самі не знаю реальний стан їхніх ядерних сил.

Коли Путін заявив, що призупиняє участь РФ у цьому договорі, то він фактично розв’язує руки країнам на збільшення їхнього ядерного потенціалу. У цій гонитві переможе та країна, яка має кращу економіку, кращу матеріально-технічну базу.

– Остання така гонитва закінчилася падінням Радянського Союзу. Тому своїми словами Путін, мабуть, більше апелював не до лідерів країн, а до їхнього населення, що можливе повернення у часи холодної війни, – наголосив Рейтерович.

На його думку, Путін сам собі створив проблему, бо якщо країни почнуть озброюватися, то Росії теж треба буде це робити, а ресурсів для цього просто немає.

Фото: скриншот із виступу