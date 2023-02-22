Лютий, 22 в 10:19

У посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів 21 лютого не було сформульовано конкретних цілей чи намірів у війні проти України, натомість Путін посилив кілька давніх риторичних ліній, щоб виграти більше простору і часу для затяжної війни.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Так, Путін заявив, що Росія почала “спеціальну військову операцію” в Україні рік тому, щоб захистити людей на “історичних землях Росії”, забезпечити внутрішню безпеку РФ, усунути загрозу з боку українського “неонацистського режиму”, який, як він стверджує, існує з 2014 року, і захистити населення Донбасу.

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Також Путін традиційно звинуватив колективний Захід в озброєнні України та розміщенні баз і біолабораторій поблизу російських кордонів. За його словами, це нібито розв’язало війну проти РФ.

Крім того, Путін брехливо порівняв ЗСУ з різними нацистськими дивізіями і подякував російській армії за боротьбу з “нацистською загрозою”, а значна частина його промови була присвячена нібито стійкості російської економічної, соціальної та культурної сфер.

У ISW зазначають, що промова Путіна, зокрема, відновила кілька давніх російських інформаційних операцій щодо виправдання війни і не представила жодних змін у російському риторичному позиціонуванні щодо війни.

Російський диктатор міг би використати цю подію, щоб сформулювати нові цілі та засоби їх досягнення, наприклад, оголосити чергову офіційну хвилю часткової мобілізації, перевизначити “спеціальну військову операцію” як офіційну війну або вжити додаткових заходів для мобілізації російської оборонно-промислової бази у більш конкретний спосіб, зазначають фахівці.

– Натомість Путін сказав дуже мало по суті, ймовірно, для того, щоб створити інформаційні передумови для затяжної війни проти України, не артикулюючи конкретні часові цілі та представляючи війну як екзистенціальну для російського населення, – йдеться в повідомленні.

ISW також наголошує, що НАТО має серйозно підготуватися до того, що Росія контролюватиме Білорусь.