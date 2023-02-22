Лютий, 22 в 11:49

Головне управління розвідки України має джерела серед російських еліт. Водночас у Росії ‒ понад 100 олігархів, тому спецслужбам важко визначити, хто це.

Про це повідомив начальник ГУР МО Кирил Буданов в інтерв’ю Forbes.

Він розповів, як 2,5 року тому розвідка зробила контрольований злив інформації з одного питання, окресливши коло, звідки вона могла вийти.

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‒ Знаєте, якою була реакція росіян? Вони почали ретельно перевіряти усіх, хто під це коло підпадав. Звузили його приблизно до 30 осіб. Після цього дійшли до того, що хтось із цих 30 точно має бути. Почали перевіряти всіх поліграфами та шукати родинні звʼязки, ‒ сказав Буданов.

Як підсумок, за словами розвідника, усі 30 людей потрапили під роздачу – певну кількість звільнили, а певна кількість сіла. Бо у кожного з них родинні звʼязки привели до України.

‒ Так сталося, що наші країни тісно пов’язані. Якщо вони підуть за тією ж логікою, то увесь світ аплодуватиме, ‒ додав Буданов.

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що з середини й до кінця весни відбудуться вирішальні бої у війні.