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Факти / Світ / Росія

Паніки немає: у Москві біля стадіону Лужники перед виступом Путіна встановили ППО

Валентина Чорна, редакторка стрічки
ППО Панцир-С1 у Москві
Фото: Getty Images

У Москві на Воробйових горах навпроти стадіону Лужники перед виступом російського диктатора Володимира Путіна помітили зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1.

Відео із системою ППО опублікував телеканал Дождь.

Засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв підтвердив, що це комплекс Панцир-С1.

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За його словами, ймовірно, це стало нормою у контексті встановлення аналогічних комплексів у Ново-Огарьові біля резиденції Путіна, на даху будівлі Міноборони РФ та на даху офісного центру неподалік Кремля.

Раніше російські Telegram-канали писали, що на оглядовому майданчику Воробйових гір встановили триметровий паркан, а на огородженій території стоять дві військові вантажівки.

Сьогодні Путін виступив у Лужниках, де відбувається мітинг-концерт, присвячений російському Дню захисника Вітчизни.

За даними ЗМІ, він коротко привітав присутніх, прослухав гімн і пішов зі сцени, виступ тривав не більше 10 хвилин.

Нагадаємо, що встановлювати комплекси Панцир-С1 біля Міноборони та резиденцій президента РФ розпочали у січні цього року.

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