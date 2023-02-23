Майже 70% українців не вірили у можливість повномасштабного наступу РФ – опитування

Лютий, 23 в 13:49

Згідно з результатами спеціального опитування Gradus Research до річниці війни, до 24 лютого 2022 року у можливість повномасштабного наступу Росії на Україну не вірило майже 70% українців.

– Дані опитування свідчать про те, що більше двох третіх (69%) опитаних українців не вірили в те, що Росія дійсно розпочне повномасштабний наступ. Найбільше не вірили в це представники старшої вікової категорії – українці 55-60 років. Як і до кінця не вірили в це численні європейські політики, які зізнавалися в цьому пізніше у своїх промовах, – зазначається в результатах опитування.

У той же час чверть (26%) респондентів зазначили, що цілком або скоріше вірили у вирогідність нападу РФ. Більшою мірою це стосується чоловічої частини респондентів.

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Однак про ретельну підготовку до війни повідомляє всього 3% опитаних. Ще 20% – заявляють, що готувались частково.

Інші ж 73% опитаних громадян кажуть, що не були готові до такого розвитку подій. Серед останніх частка жінок значущо більша.

– При цьому навіть якщо напередодні 24 лютого 2022 року в людей були ще певні ілюзії, наразі ми бачимо з наших досліджень, що цих ілюзій українці позбулися. Громадяни чітко розуміють, що найбільші випробування у війні ще попереду або відбуваються прямо зараз – про це говорять 72% респондентів, – заявила соціологиня, засновниця і директорка Gradus Research Євгенія Близнюк.

Вона додала, що в цьому й проявляється сила української нації – коли всі знають, що найважчі випробування, можливо, ще попереду, але вони готові чинити спротив і надалі.

Українці також відповіли, що саме вони вважатимуть перемогою над Росією. Для більшості – це визволення усієї України в рамках міжнародно визнаних кордонів, падіння путінського режиму, трибунал над російським диктатором/його смерть, капітуляція РФ чи виплати репарацій.

Майже половина жителів України зазначили, що вважатимуть перемогою повернення Криму.

Тим часом віра в перемогу України залишається стабільно високою – 82% опитаних абсолютно або скоріше впевнені у здатності наших захисників відбити напад РФ. Ця віра однаково висока незалежно від віку, статі та місця проживання респондентів.

Оптимізм щодо майбутнього України також на висоті – на думку 68% респондентів, Україна стане сильнішою після війни.

Найбільш жахливою подією війни, на думку більшості українців, є ракетні обстріли міст, далі зазначаються вбивства та знущання над цивільним населенням в окупації, події в Маріуполі, Бучі, Ірпені та Дніпрі.

Також серед найбільш страшних подій значна частка респондентів відзначила перший день війни, коли нова реальність стала незворотною та очевидною.

Найбільш радісними та обнадійливими подіями року українці визнали звільнення Херсонщини, Харківщини та Київщини, а також – допомогу іноземних партнерів зброєю та грошима.

Соціологи підкреслили, що результати опитування показують, що незважаючи на надзвичайну втому від війни, переважна частка населення очікує на позитивний підсумок для України та на справедливість щодо країни-агресора.