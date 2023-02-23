Лютий, 23 в 14:44

Кремль готує російське населення до затяжної війни проти України. Водночас окупаційним військам РФ не вистачає артилерійських боєприпасів для досягнення поставлених цілей на фронті.

Про це повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

Він пояснив, що Росія збирається провести нову хвилю наступу на фронті, щоб завадити підготовці Збройних сил України до контрнаступу.

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Крім того, РФ прагне зірвати поставки Україні західної зброї та зберегти “сухопитний коридор” з тимчасово окупованого Криму до РФ.

– Водночас можливості ЗС РФ з досягнення значного оперативного успіху обмежені внаслідок поточного дефіциту ресурсів, у тому числі й боєприпасів до артилерійських систем, – наголосив Громов.

Він додав, що РФ зараз намагається шукати озброєння. Агрессор робить ставку як “на деякі іноземні країни”, так і на власний воєнно-промисловий комплекс, можливості якого обмежені.

Громов уточнив, що Кремль не змінив цілі війни проти України. Проте керівництво РФ не дає чіткого розуміння, яким чином планує їх досягнути.

– Кремль готує населення до затяжного конфлікту. На тлі відкритої невизначеності в заявах керівництва РФ, зростаючої економічної кризи та очікування чергової хвилі мобілізації в суспільстві зростає занепокоєння майбутнім Росії, – зазначив Громов.

За його словами, серед населення РФ поширюються думки щодо “невиправданості цілей” війни проти України, адже за агресію доводиться платити дуже високу ціну.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомляв, що Росії не вистачає снарядів до артилерії та танків. Агресор шукає їх по всьому світу.

Про нестачу боєприпасів в окупаційних військах РФ також повідомляли в розвідках Великої Британії та Канади.

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Джерело: Військове телебачення України