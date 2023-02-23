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Стало відомо, куди з Енгельса поділися бомбардувальники Ту-95, з яких Росія обстрілює Україну

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Стало відомо, куди з Енгельса поділися бомбардувальники Ту-95, з яких Росія обстрілює Україну
Фото: Getty Images

Бомбардувальники Ту-95 з аеродрому Енгельс-2 під Саратовом росіяни могли перемістити на летовище стратегічної авіації Оленья у Мурманській області – на півночі Росії.

Про це повідомляють журналісти проєкту Схеми із посиланням на супутникові знімки Planet Labs за 21 лютого 2023 року.

Нагадаємо, що ще у грудні на аеродромі в Енгельсі пролунало кілька потужних вибухів. Тоді російське командування звинуватило Україну, а наш Генштаб офіційно ніяк не прокоментував атаки.

Зараз дивляться

Під кінець грудня стало відомо, що більша частина стратегічних бомбардувальників Ту-95 зникла з Енгельсу-2. У лютому 2023-го супутникові знімки показали, що на аеродромі Оленья літаків стало більше на сім.

Всього на летовищі нині можна нарахувати 11 Ту-95, два Ту-160 та два літаки-заправники Іл-78.

Схеми

На фото однієї частини аеродрому за 7 жовтня було лише чотири Ту-95 та п’ять Ту-160, другої частини – два Ту-160.

Схеми

Збільшення у 2023 році кількості бомбардувальників Ту-95 та присутність двох літаків-заправників Іл-78, може свідчити про активне використання аеродрому для майбутніх атак РФ по території України, наголошують розслідувачі проєкту Схеми.

Варто зауважити, що летовище Оленья розташоване утричі далі від кордонів з Україною, ніж Енгельс-2 під Саратовом.

Також на знімках супутника на аеродромі Оленья можна побачити 30 одиниць Ту-22, більшість яких розміщена в північно-західній частині аеродрому. Ці бомбардувальники перебували там і раніше, але тепер вони розосереджені по летовищу.

Схеми

– Ту-22 на аеродромі Оленья базувались завжди. Про те, що це лише видимість їхнього використання, говорить їхнє положення – деякі борти взагалі знаходяться посеред “рульожних” доріжок аеродрому, блокуючи собою рух.

Тобто вони просто імітують активну діяльність, можливо, це для того, щоб стати так званими фальшивими цілями для можливих атак. А от Ту-95 сюди цілком могли перекинути з Енгельсу-2 для бойового використання, – пояснив експерт Інституту постінформаційного суспільства Анатолій Храпчинський.

Нагадаємо, що 5 грудня 2022 року зранку прогриміли вибухи на військовому аеродромі в Енгельсі, звідки російські бомбардувальники обстрілюють ракетами Україну.

Згодом стало відомо про вибух на аеродромі під Рязанню. Там загорівся бензовоз. Загинуло три людини, п’ятеро дістали поранення.

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