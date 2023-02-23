Лютий, 23 в 12:32

Бомбардувальники Ту-95 з аеродрому Енгельс-2 під Саратовом росіяни могли перемістити на летовище стратегічної авіації Оленья у Мурманській області – на півночі Росії.

Про це повідомляють журналісти проєкту Схеми із посиланням на супутникові знімки Planet Labs за 21 лютого 2023 року.

Нагадаємо, що ще у грудні на аеродромі в Енгельсі пролунало кілька потужних вибухів. Тоді російське командування звинуватило Україну, а наш Генштаб офіційно ніяк не прокоментував атаки.

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Під кінець грудня стало відомо, що більша частина стратегічних бомбардувальників Ту-95 зникла з Енгельсу-2. У лютому 2023-го супутникові знімки показали, що на аеродромі Оленья літаків стало більше на сім.

Всього на летовищі нині можна нарахувати 11 Ту-95, два Ту-160 та два літаки-заправники Іл-78.

На фото однієї частини аеродрому за 7 жовтня було лише чотири Ту-95 та п’ять Ту-160, другої частини – два Ту-160.

Збільшення у 2023 році кількості бомбардувальників Ту-95 та присутність двох літаків-заправників Іл-78, може свідчити про активне використання аеродрому для майбутніх атак РФ по території України, наголошують розслідувачі проєкту Схеми.

Варто зауважити, що летовище Оленья розташоване утричі далі від кордонів з Україною, ніж Енгельс-2 під Саратовом.

Також на знімках супутника на аеродромі Оленья можна побачити 30 одиниць Ту-22, більшість яких розміщена в північно-західній частині аеродрому. Ці бомбардувальники перебували там і раніше, але тепер вони розосереджені по летовищу.

– Ту-22 на аеродромі Оленья базувались завжди. Про те, що це лише видимість їхнього використання, говорить їхнє положення – деякі борти взагалі знаходяться посеред “рульожних” доріжок аеродрому, блокуючи собою рух. Тобто вони просто імітують активну діяльність, можливо, це для того, щоб стати так званими фальшивими цілями для можливих атак. А от Ту-95 сюди цілком могли перекинути з Енгельсу-2 для бойового використання, – пояснив експерт Інституту постінформаційного суспільства Анатолій Храпчинський.

Нагадаємо, що 5 грудня 2022 року зранку прогриміли вибухи на військовому аеродромі в Енгельсі, звідки російські бомбардувальники обстрілюють ракетами Україну.

Згодом стало відомо про вибух на аеродромі під Рязанню. Там загорівся бензовоз. Загинуло три людини, п’ятеро дістали поранення.

29 грудня сталась нова атака на авіабазу в Енгельсі.