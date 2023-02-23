У Бєлгородській області впав військовий літак Су-25, пілот загинув
У четвер, 23 лютого, у російській Бєлгородській області впав літак Міноборони РФ.
Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.
– У Валуйському міському окрузі впав літак МО. Наразі на місці працюють слідча група та співробітники МНС, – написав він.
Як повідомили у Міноборони РФ, зазнав катастрофи Су-25 ВКС Росії. Зазначено, що штурмовик “повертався на аеродром базування після виконання бойового завдання”.
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– Льотчик загинув, літак упав у безлюдній місцевості, руйнувань на землі немає. За попередніми даними, причиною катастрофи стала технічна несправність, – додали у відомстві.
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