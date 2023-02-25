Лютий, 25 в 7:03

Російський диктатор Володимир Путін не коментував першу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, напевне, через те, що його армія не досягла жодної із заявлених цілей.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, російська армія не досягла значних територіальних здобутків з липня 2022 року, тому і не було чого Путіну чи Кремлю розповідати росіянами протягом останніх трьох днів.

Зараз дивляться

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв продовжує робити заяви про те, що Росія начебто виграє війну, і що для Росії життєво важливо досягти своїх цілей: відсунути кордони, які “загрожують Росії”, наскільки це можливо, навіть якщо це кордони Польщі.

Раніше аналітики ISW заявляли, що Кремль використовує Медведєва для підтримки своєї пропаганди і для відволікання уваги від воєнних невдач Росії.

Заяви Медведєва говорять про те, що Кремль продовжує переслідувати свої нереалістичні цілі, навіть попри те, що він не може розказати російському народу про значні успіхи на фронті.

Наприклад, російський терорист Ігор Гіркін називає заяви Медведєва маячнею. А ще нагадав, що він сам давно прогнозував, що Росія вступила в тривалу і виснажливу війну, адже дуже важко перемогти Україну, яка отримує зовнішню підтримку, а російські війська при цьому невмотивовані, а суспільство із промитими мізками.

Раніше пов’язані з Кремлем чиновники заявили Financial Times, що Путін намагатиметься представити катастрофічні воєнні невдачі РФ як необхідний досвід, який Росія використовуватиме для підготовки до міфічної агресії НАТО.

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