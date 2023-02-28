Лютий, 27 в 22:00

Що швидше Росія виведе свої війська з території України, то більше буде шансів в країни-агресора зберегти хоч якусь цілісність.

Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Голосу Америки.

Він зазначив, що розпад Росії – це “абсолютно реальне майбутнє”.

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– Проблеми в Росії вже є і будуть тільки збільшуватися. Що швидше вони вийдуть з України, то, в теорії, більше в них залишиться шансів на утримання своєї території у більш-менш схожих кордонах. Вона не буде такою, як була, але в більш-менш схожих, – наголосив Буданов.

Він припустив, що Росія, можливо, могла б стати “реальною федерацією”, оскільки зараз вона нагадує унітарну країну.

– Вона може перетворитися на конфедерацію і так далі. Тримати (території. – Ред.) як було, вже не буде чим, – додав Буданов.

Керівник ГУР пояснив, що Росія зараз не може визнати, що програє на полі бою, оскільки це вдарить по путінському режиму. Проте не всі представники влади РФ підтримують продовження війни, адже бачать, що вона йде не за планом Москви.

– РФ не може собі дозволити, станом на зараз, визнати, що вона програє. Скажімо так, є пряма залежність стабільності режиму від цього фактору. Проте… чи одностайна Росія в питанні продовження бойових дій? Відповідь – ні. Не одностайна. Те, що стосується вищого державного керівництва. До багатьох прийшло розуміння, що щось не так, – пояснив Буданов.

Він уточнив, що це не можна назвати розколом, але думки щодо війни у керівництві РФ розділилися. За даними очільника розвідки, не так багато представників російського керівництва виступають “за війну до кінця”. А ті, хто виступає за продовження бойових дій, банально бояться відповідальності за агресію проти України.

– Тому що є певна кількість людей, яка не зможе сказати, що це якось без нас приймалося рішення, що це не ми. Їх дуже небагато, до речі, – заявив Буданов.

За його словами, ті, хто не хоче продовження бойових дій, чекають на момент, коли “вежа Кремля, яка виступає за однозначну війну, упреться в стінку і визнає, що не йде, це глухий кут”.

Нещодавно в ГУР Міноборони заявляли, що в Росії відбудеться бунт, який призведе до зміни політичного режиму, і це лише питання часу.