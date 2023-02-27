Лютий, 27 в 6:53

До кінця травня 2022 року в Росії, ймовірно, почали закінчуватися боєздатні сили, що змусило Путіна розпочати кампанію з набору добровольців.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що тоді Путіну довелося відмовитися від примусового призову через його недовіру до міноборони РФ.

Заклик був би непопулярним ще через те, що Путін не надав своєму населенню необхідної інформації для цього, та й російські війська зазнавали значних невдач.

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Невдачі армії РФ спостерігаються і до сьогодні.

Натомість російський диктатор вирішив зосередитися на вербуванні добровольців, яке вже проводили ультранаціоналістичні групи, і наказав сформувати нові добровольчі формування.

Путін також прибрав із поля зору виконавців свого плану нападу на Україну – начальника генштабу Валерія Герасимова та міністра оборони Сергія Шойгу. Тоді багато хто припустив, що обох звільнили або понизили на посаді.

Прокремлівські блогери все частіше критикували міноборони Росії за те, що йому не вдалося здобути значних перемог при важких втратах.

Фонд Нова Америка (New America) з’ясував, що Кремль роками залучав російські ультранаціоналістичні угруповання, такі як Русич та Російський імперський рух (РІД) для вербування людей для секретних операцій Росії за кордоном.

Русич та РІД допомагають вербувати бойовиків для угруповання Вагнера. Ці ультранаціоналістичні групи використовують онлайн-платформи VK та Telegram для проведення вербування, краудфандингу та поширення пропаганди.

Вербування для фейкових “ДНР” та “ЛНР”, окремих регіональних формувань, таких як батальйон Аланія в Північній Осетії, чеченські загони та козацькі воєнізовані формування, проводять аналогічні онлайн-кампанії.

Кремль вирішив звернутися саме до ультранаціоналістів, сподіваючись, що вони залучать добровольців, які ідеологічно підтримують війну.

Раніше ISW повідомляла про численні випадки, коли так звані чиновники ДНР розсилали маріупольцям СМС-повідомлення про вербування. А рекламний щит угруповання Вагнера висів у Єкатеринбурзі.

Кремль також дозволив власнику ПВК Вагнер Євгену Пригожину розпочати вербування ув’язнених приблизно у липні 2022 року.