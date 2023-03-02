Це не наша територія, ми не бачимо, хто там бешкетує: Данілов про вибухи у РФ

Березень, 01 в 23:14

Україна не може знати, що стало причиною вибухів у низці регіонів Росії, оскільки це не її територія.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

– Послухайте, іде війна, звідки ми знаємо, хто звідки літає? Це не наша територія, ми ж не бачимо, хто у них там бешкетує. Я можу єдине сказати: якщо вони вважають, що перебуватимуть у якомусь спокої, а нас триматимуть у напрузі, то вони глибоко помиляються. Повірте, і Москва, і Санкт-Петербург, вони ж не дарма на дахи поставили всі ці залізяки (системи ППО. – Ред.). Це їм точно не допоможе, – сказав Данілов.

Нагадаємо, що в Росії час від часу в різних регіонах лунають вибухи та стаються пожежі. Так, наприклад, 25 лютого вдень у Бєлгородській області РФ сталася “бавовна”.

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Фото: РНБО