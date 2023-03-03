Біля Коломни під Москвою вибух і пожежа: що відомо
Ввечері 2 березня в Московській області, в районі міста Коломна, пролунав вибух, який було чутно у всьому місті.
Про це пишуть локальні Telegram-канали, які публікують відео, де можна почути звук вибуху та побачити заграву в небі.
Повідомляється, що вибух стався в одному з сусідніх сіл близько 21:30 за місцевим часом (20:30 за Києвом).
На місці працюють російські рятувальні служби та правоохоронці.
Адміністрація Коломенського міського округу в коментарі російським ЗМІ опосередковано підтвердила вибух, але поки що не надала подробиці.
Місцеві мешканці у Telegram-каналах кажуть, що вибух можна було почути у всіх районах міста, а від вибухової хвилі здригнулися будинки.
На одному з відео місцевий мешканець показує пожежу після вибуху.
– Свист було чути, потім вибух явно… Спочатку був дим, потім така ось заграва, – коментує він.
Примітно, що у Коломні розташований один із провідних російських конструкторських і науково-виробничих центрів у галузі військової техніки, де розробляли, зокрема, ракетні комплекси Іскандер.
Наразі українська влада чи Збройні сили України не коментували вибух. Свідчень, які б вказували на причетність України до вибухів на території Росії, за офіційними даними, немає.
Фото: Sternenko