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Біля Коломни під Москвою вибух і пожежа: що відомо

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Біля Коломни під Москвою вибух і пожежа: що відомо

Ввечері 2 березня в Московській області, в районі міста Коломна, пролунав вибух, який було чутно у всьому місті.

Про це пишуть локальні Telegram-канали, які публікують відео, де можна почути звук вибуху та побачити заграву в небі.

Повідомляється, що вибух стався в одному з сусідніх сіл близько 21:30 за місцевим часом (20:30 за Києвом).

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На місці працюють російські рятувальні служби та правоохоронці.

Адміністрація Коломенського міського округу в коментарі російським ЗМІ опосередковано підтвердила вибух, але поки що не надала подробиці.

Коломна / Фото: Google maps

Місцеві мешканці у Telegram-каналах кажуть, що вибух можна було почути у всіх районах міста, а від вибухової хвилі здригнулися будинки.

Фото: скріншот з Telegram каналу Коломна чат

На одному з відео місцевий мешканець показує пожежу після вибуху.

– Свист було чути, потім вибух явно… Спочатку був дим, потім така ось заграва, – коментує він.

Примітно, що у Коломні розташований один із провідних російських конструкторських і науково-виробничих центрів у галузі військової техніки, де розробляли, зокрема, ракетні комплекси Іскандер.

Наразі українська влада чи Збройні сили України не коментували вибух. Свідчень, які б вказували на причетність України до вибухів на території Росії, за офіційними даними, немає.

Фото: Sternenko

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