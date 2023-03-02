Березень, 02 в 14:59

У Росії за підсумками так званої часткової мобілізації могли призвати понад 500 осіб.

Про це повідомляє видання Медіазона з посиланням на відомості із РАЦСів.

Так, після початку мобілізації 21 вересня 2022 року в Росії чоловікам із повісткою дозволили одружитися в прискореному порядку – такі пари розписують одразу.

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Дружини, на відміну від співмешканок, можуть отримувати інформацію про своїх чоловіків і розраховувати на компенсації в разі їхньої смерті на фронті.

Російські ЗМІ з початку мобілізації масово писали про групові весілля з подальшими проводами на фронт мобілізованих. Але навіть після офіційного закінчення мобілізації, шлюби продовжують реєструвати.

Наприклад, у грудні зареєстрували 117 весіль з мобілізованими, а в Омській – 89. У Бєлгородській та Саратівській областях весілля реєструють уже за місцем служби.

Видання Медіазона порахувало можливу кількість мобілізованих на підставі даних із 50 регіонів. Там одружилися майже 25 тис. чоловіків, які отримали повістку.

З огляду на дані про кількість чоловіків призовного віку, які не перебували у шлюбі, видання вважає, що в цих регіонах призвали близько 240 тисяч осіб, а по всій Росії – близько 525 тисяч.

Фото: ГУР МО