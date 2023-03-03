Березень, 03 в 13:40

Сьогодні в російському Краснодарі місцеві жителі чули “бавовну”, схожу на вибухи.

Про це пишуть російські ЗМІ та місцеві пабліки.

Повідомляється, що сталася сильна пожежа в районі льотного училища. Над містом на кілька сотень метрів підіймається стовп диму.

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За словами очевидців, вибухи чули в різних частинах міста. А ось російське МНС запевняє, що то нібито горить трава в полі.

Представники училища заявляють, що на території їхнього аеродрому та прилеглій місцевості не було ніякої пожежі та вибухів.

Зауважимо, що в Краснодарі розташоване авіаучилище імені Сєрова.

Раніше повідомлялося, що в Підмосков’ї біля газової компресорної станції Газпрому впав ударний дрон.