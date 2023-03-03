Березень, 03 в 18:52

У Москві вбили вченого Андрія Ботікова, який був одним із творців російської вакцини проти коронавірусу Спутник V.

Про це інформують російські пропагандистські ЗМІ та слідчий комітет РФ по Москві.

За версією слідства, вбивство сталося 2 березня на північному заході Москви внаслідок побутової сварки.

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– 2 березня в квартирі житлового будинку, розташованого на вулиці Рогова у Москві, 29-річний молодик під час сварки задушив ременем 47-річного господаря квартири та втік з місця події, – йдеться в повідомленні комітету.

Підозрюваного начебто вже затримали, і він під час допиту визнав провину. Зазначається, що він раніше притягувався до кримінальної відповідальності “за вчинення тяжкого злочину”. Порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 105 КК РФ (вбивство).

В слідчому комітеті не озвучують імені загиблого, однак російські ЗМІ стверджують, що йдеться саме про Андрія Ботікова. Начебто відбулася сварка між ним та його гостем, і той задушив ученого ременем.

Ботіков був старшим науковим співробітником російського Національного дослідницького центру епідеміології та мікробіології імені Гамалії.

Саме ця наукова установа РФ до серпня 2020 року розробила вакцину Спутник V проти коронавірусу COVID-19. Її якість була сумнівною, Україна її не застосовувала.

Ботіков був співавтором патенту на вакцину. За даним росЗМІ, він був серед російських вчених, яким диктатор Володимир Путін вручив нагороди за створення препарату. Тоді Ботіков отримав медаль ордену За заслуги перед батьківщиною ІІ ступеня.

Як відомо, від початку повномасштабної війни РФ проти України на території Росії відбуваються загадкові смерті. За загадкових обставин гинули топчиновники, менеджери, пов’язані із Газпромом. В Індії випав з вікна і загинув депутат Єдиної Росії Павло Антов, який був одним із найбагатших єдиноросів.

Джерело: Слідчий комітет РФ по Москві