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Факти / Світ / Росія

Російський корабель з військовим вантажем із Сирії перетнув Босфор – ЗМІ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
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Судно
Фото: Depositphotos

У Чорне море через Босфор увійшло російське вантажне судно Спарта IV, яке могло перевозити техніку та боєприпаси з Сирії.

Про це у Twitter повідомив автор блогу Bosphorus Observer Йорук Ішик.

– Репатріація військової техніки: судно Спарта IV під російським прапором, що належить ТОВ СК Південь і перебуває під санкціями, пройшло через Босфор у бік Чорного моря шляхом з Тартуса в Новоросійськ з військовим вантажем. Цивільне судно лише за назвою, – йдеться у повідомленні.

Видання NavalNews зазначає, що пересування Босфором для військових кораблів закрите, але Росія використовує вантажні та допоміжні судна.

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Раніше судно Спарта IV прибуло до Тартусу (Сирія) з гуманітарною допомогою для постраждалих від землетрусу, а потім одержало новий вантаж на військово-морській базі РФ.

Для проходу через Босфор корабель заявив осадку 6,2 метра, що свідчить про великий вантаж.

До входу в Босфор 1 березня 2023 року Спарта IV йшла у супроводі ракетного корвета ВМФ Росії Стерегущий.

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