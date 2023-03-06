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Факти / Світ / Росія

Не відповіли на “Хто йде?”: у Курській області строковик розстріляв товаришів по службі

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Потребує перевірки
російські військові
Фото: Depositphotos

У військовій частині в Суджанському районі Курської області РФ, що поблизу кордону з Україною, в ніч на 6 березня сталася стрільба.

За даними російських Telegram-каналів, строковик Магомед, який стояв на посту вартовим, помітив рух і крикнув “Стій! Хто йде?”, але йому ніхто не відповів, тому відкрив вогонь на ураження з автомата Калашникова.

З’ясувалося, що це були два інші строковики з його частини. Один з них, 19-річний Тамір, загинув на місці, а 22-річного Владислава госпіталізовано з пораненнями.

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Усі троє солдатів служили в 37 мотострілецькій бригаді (в/ч 69647) ЗС РФ вже вісім місяців, тому поки що невідомо, чому двоє з них не відповіли на команду вартового, як і те – чому третій спочатку не відкрив попереджувальний вогонь у повітря.

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