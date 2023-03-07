У Головному управлінні МВС в Москві сталася пожежа
У російській столиці загорілася будівля головного управління Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації по місту Москва.
Відео пожежі поширили російські медіа.
За даними ЗМІ РФ, які посилаються на російські екстрені служби, у Москві пожежа почалась в будівлі столичного ГУ МВС, розташованій на Петрівці 38.
Після початку пожежі п’ять осіб евакуювалися з будівлі самі. Наразі додаткових даних про постраждалих немає.
Український воєнкор Андрій Цаплієнко оприлюднив відео пожежі в столичному управлінні російського міністерства.
За попередньою інформацією, у головному МВС Москви спалахнули будівельні матеріали, які лежали в одному з кабінетів на третьому поверсі. Сама ж будівля зараз перебуває на реконструкції.
Робітники самостійно евакуювалися, вогонь намагаються загасити пожежники.
У будівлі спостерігається щільне задимлення.
Фото: зняток з відео / Mash