Березень, 07 в 18:45

У російській столиці загорілася будівля головного управління Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації по місту Москва.

Відео пожежі поширили російські медіа.

За даними ЗМІ РФ, які посилаються на російські екстрені служби, у Москві пожежа почалась в будівлі столичного ГУ МВС, розташованій на Петрівці 38.

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Після початку пожежі п’ять осіб евакуювалися з будівлі самі. Наразі додаткових даних про постраждалих немає.

Український воєнкор Андрій Цаплієнко оприлюднив відео пожежі в столичному управлінні російського міністерства.

За попередньою інформацією, у головному МВС Москви спалахнули будівельні матеріали, які лежали в одному з кабінетів на третьому поверсі. Сама ж будівля зараз перебуває на реконструкції.

Робітники самостійно евакуювалися, вогонь намагаються загасити пожежники.

У будівлі спостерігається щільне задимлення.

Фото: зняток з відео / Mash