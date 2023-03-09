Негайно в укриття. В одній з областей РФ пролунала повітряна тривога

Березень, 09 в 15:16

У Свердловській області РФ пролунало повідомлення про повітряну тривогу. Попередження “всі негайно в укриття!” звучало по телеканалах та радіо.

Про це повідомляє Головне управління МНС Росії по Свердловській області.

– На території регіону внаслідок злому серверів радіостанцій та телевізійних каналів була оголошена повітряна тривога в ефірі, – йдеться в повідомленні.

У відомстві заявили, що інформація про тривогу є помилковою та не відповідає дійсності.

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Про повітряну тривогу та загрозу ракетного удару в ефірі кількох російських радіостанцій уже повідомляли 22 лютого.

А наступного дня на хвилях усіх радіостанцій Криму пролунало звернення очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Є інформація, що радіозвернення керівника ГУР мали нагоду почути також жителі Москви та Краснодара.

Джерело: МНС Свердловськ