Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Росія

Негайно в укриття. В одній з областей РФ пролунала повітряна тривога

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
повітряна тривога_сирена
Фото: Depositphotos

У Свердловській області РФ пролунало повідомлення про повітряну тривогу. Попередження “всі негайно в укриття!” звучало по телеканалах та радіо.

Про це повідомляє Головне управління МНС Росії по Свердловській області.

– На території регіону внаслідок злому серверів радіостанцій та телевізійних каналів була оголошена повітряна тривога в ефірі, – йдеться в повідомленні.

У відомстві заявили, що інформація про тривогу є помилковою та не відповідає дійсності.

Зараз дивляться

Про повітряну тривогу та загрозу ракетного удару в ефірі кількох російських радіостанцій уже повідомляли 22 лютого.

А наступного дня на хвилях усіх радіостанцій Криму пролунало звернення очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Є інформація, що радіозвернення керівника ГУР мали нагоду почути також жителі Москви та Краснодара.

Джерело: МНС Свердловськ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка