Запускав Кинджали: Британська розвідка розповіла, чому для Росії важливий атакований дронами літак А-50

Березень, 09 в 11:07

Російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50, який на білоруському аеродромі Мачулищі атакували дрони, був потрібний для запуску ракет Кинджал.

Про це повідомляють у Міністерстві оборони Великої Британії.

– 7 березня Олександр Лукашенко підтвердив, що один із невеликого парку російських літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50U MAINSTAY D, дислокований у Білорусі, було пошкоджено. При цьому літак майже напевно був атакований невеликим безпілотником, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляють у розвідці, А-50 був переміщений до ремонтної майстерні в Таганрозі в Росії. Транзитний політ проходив на меншій висоті, ніж зазвичай, ймовірно, через пошкодження гермокабіни.

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За даними відомства, А-50 забезпечував дані для винищувача МіГ-31К – літака, модифікованого для запуску балістичної ракети повітряного базування Кинджал, яку Росія розглядає як ключовий стратегічний потенціал.

У модифікації було видалено внутрішній радар літаків, щоб збалансувати літак, що змусило пілотів покладатися на зовнішні джерела інформації, як-от А-50.

– Існує реальна ймовірність того, що спільна російсько-білоруська авіація тепер буде змушена покладатися на наземне керування та винищувачі супроводу доти, доки не буде поставлено ще один А-50, – зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, вночі 9 березня РФ завдала масованого удару по Україні, випустивши загалом 81 ракету, зокрема шість крилатих ракет повітряного базування Х-47 Кинджал.