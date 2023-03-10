Березень, 10 в 21:19

Французька компанія Ашан, яка має мережу супермаркетів у Росії, має намір розширити свою присутність на території РФ магазином Мій Ашан, де продаватимуть товари під власним брендом мережі.

Про це пише Reuters із посиланням на Auchan Retail Russia.

Мій Ашан хоче мати асортимент з близько 900 найменувань, переважна більшість з яких – 90% – продукти під власними брендами Auchan.

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При цьому Ашан каже, що основною місією роботи в РФ є “забезпечення населення якісними продуктами за доступними цінами”.

Компанія раніше потрапила в низку скандалів. Спочатку через рішення Ашан зберегти свою присутність у Росії попри повномасштабне вторгнення в Україну. Це спонукало Київ закликати до бойкоту мережі, оскільки інші світові бренди, як-от McDonald’s, Nike та інші, вийшли з ринку держави-агресора.

Згодом, вже у лютому 2023 року, журналісти оприлюднили розслідування, в якому з’ясували, що Ашан від початку широкомасштабного вторгнення в Україну постачала товари для армії Росії на територіях окупованих областей України, а також допомагала російським військкоматам мобілізувати росіян з-поміж своїх співробітників.

Офіс Ашану в Україні заявив, що шокований матеріалами журналістського розслідування. Український офіс також вимагав пояснень від французького офісу, а очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що обговорить ситуацію з Ашаном із міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонною.

У відповідь на журналістське розслідування та звинувачення Auchan Retail заявив, що не проводив, не підтримував і не фінансував жодних благодійних зборів для армії Росії. Згідно з повідомленням компанії, у березні 2022 року мережа супермаркетів Ашан отримала замовлення від мерії Санкт-Петербурга, але, за словами компанії, серед запиту влади РФ не було нічого, що могло б навести на думку про конкретне “кінцеве призначення”.

Водночас журналісти з The Insider вважають, що керівництво Ашана свідомо постачало товари російській армії, а також намагалося замаскувати постачання на адресу Міноборони РФ під звичайний комерційний продаж приватним компаніям.

Результатом розслідування журналістів стало те, що, зокрема, НАЗК внесло французьку корпорацію Ашан у перелік міжнародних спонсорів війни.

Фото: НАЗК