Окупантів із Москви загинуло в 30 разів менше, ніж із Сходу РФ – розвідка Британії

Березень, 12 в 12:39

Кількість окупантів, яких було ліквідовано в боях в Україні, різко відрізняється залежно від регіонів Росії.

Пропорційно чисельності населення відносно неушкодженими залишаються Москва та Санкт-Петербург.

Особливо це стосується сімей еліти країни, зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії.

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– Ніхто з дітей високопосадовців, які в перших двох рядах слухали послання президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів 21 лютого 2023 року, не служать в армії, – наголошують британські розвідники.

За даними розвідки Міноборони Великої Британії, у відсотковому співвідношення до кількості населення смертність у багатьох східних регіонах РФ у понад 30 разів вища, ніж у Москві.

Подекуди найбільше потерпають етнічні меншини, додають у британському оборонному відомстві.

Наприклад, в Астрахані приблизно 75% втрат – серед казахських та татарських меншин.

На тлі намагань Міноборони Росії вирішити проблему постійного дефіциту бойового персоналу, ізоляція заможних та впливових елементів російського суспільства, імовірно, ставатиме ще більш відчутною, підсумовують британські розвідники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 382-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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