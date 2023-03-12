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Факти / Світ / Росія

Путін втратив контроль над інфопростором. У Кремлі точиться внутрішнє протистояння – ISW

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
путін

Російський диктатор Володимир Путін втратив контроль над інформаційним простором РФ.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначено, що речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова підтвердила, що всередині Кремля відбувається боротьба, що Кремль втратив централізований контроль над російським інформаційним простором, і що Путін, вочевидь, не може це виправити.

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За її словами, Кремль “не може повторити сталінський підхід до створення сучасного аналога радянського інформбюро для централізованого контролю над внутрішнім інформаційним простором через боротьбу між невизначеними “елітами””.

Аналітики вказують, що це підверджує кілька нещодавних оцінок ISW:

  • в Кремлі точиться боротьба між ключовими членами найближчого оточення Путіна;
  • з часом Путін значною мірою поступився російським інформаційним простором;
  • Путін, очевидно, не в змозі вжити рішучих заходів для відновлення контролю над російським інформаційним простором.

Раніше у розвідці США заявили, що російський диктатор Володимир Путін неправильно оцінив можливості ЗСУ, а війська РФ чекають проблеми.

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Джерело: ISW
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