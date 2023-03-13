Березень, 13 в 9:52

Конфлікт та протистояння між міноборони Росії та власником угруповання Вагнера Євгеном Пригожиним досягає свого апогею на тлі битви за Бахмут.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Міноборони Росії, зокрема, міністр Сергій Шойгу та начальник генерального штабу РФ генерал Валерій Герасимов, швидше за все, спеціально використовують ПВК Вагнер для битви за Бахмут, щоб послабити самого Пригожина та підірвати його амбіції впливу у Кремлі.

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Міноборони РФ всіляко перешкоджало Пригожину у вербуванні засуджених та отримання боєприпасів.

Наприклад, власник ПВК зміг завербувати 40 000 засуджених, ймовірно, з дозволу Кремля. Але вже на початку 2023 року він не мав такого дозволу.

Пригожин пригрозив вивести бойовиків Вагнера з Бахмута і заявив, що російське міноборони використало ПВК, щоб саме ув’язнені взяли на себе основні бої за місто, що призвело до величезних втрат.

Аналітики ISW вважають, що погрози та скарги Пригожина свідчать про серйозність конфлікту з міноборони РФ.

Швидкість просування російських військ у Бахмуті сповільнилася після виведення українських підрозділів зі східного Бахмуту приблизно 7 березня. Пригожин скаржився, що ПВК Вагнер потрібні додаткові підкріплення.

Аналітики вважають, що прохання про підкріплення вказують на те, що російське військове командування має намір на повну використати “вагнерівців” у межах міста.

Раніше Пригожину, ймовірно, вдалося переконати Путіна, що він зможе захопити Бахмут, якщо отримає доступ до запасів боєприпасів міноборони Росії та розширить своє вербування серед звичайних громадян та ув’язнених. Путін надав Пригожину доступ до цих ресурсів, оскільки все більше розчаровувався у російському командуванні, яке не спромоглося захопити Київ.

Президент РФ, ймовірно, сприйняв заклики російського військового командування до мобілізації як загрозу стабільності свого режиму та довірився Пригожину, сили якого вже допомогли захопити Попасну, Сєвєродонецьк та Лисичанськ у Луганській області.

Рішення Путіна стати на бік Пригожина, ймовірно, розлютило Шойгу і Герасимова.

При цьому в ISW вважають, що Путін покладається на групу “цапів-відбувайлів”, які замість нього беруть на себе провину за російські воєнні невдачі.

Путін може використати великі втрати Вагнера, повідомлення про низький моральний дух і воєнні злочини, щоб відвернути увагу від набагато гірших проблем у ЗС РФ.

А ще аналітики вважають, що Пригожин навряд чи зможе повернути собі прихильність Путіна.