Березень, 13 в 15:03

Російський диктатор Володимир Путін планує цього тижня зустрітися з олігархами вперше після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg.

Зазначено, що зустріч відбудеться 16 березня у Кремлі за участю провідних членів російського союзу промисловців та підприємців (РСПП).

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– Зустріч відбувається в той час, коли уряд щосили намагається покрити витрати, що зростають, оскільки війна триває вже другий рік. Це посилює тиск на компанії, щоб ті сплачували більше податків. Минулорічна зустріч була зірвана на тлі бойових дій, – йдеться в повідомленні.

За даними Bloomberg, у своєму виступі Путін планує зосередити увагу на відродженні економічного зростання та підвищенні відповідальності.

Тим часом, як вказує видання, олігархи сподіваються висловити стурбованість збільшенням участі держави в економіці та наполягатимуть на кроках щодо лібералізації ділового середовища, зокрема скасування кримінальних покарань за деякі економічні злочини, такі як відмивання грошей.

– Якщо торік багато магнатів були стурбовані тим, що публічна поява з Путіним може зробити їх об’єктами санкцій, то тепер під обмеження підпадають більшість основних членів правління РСПП, – додає видання.

Раніше у розвідці США повідомили, що російський диктатор Володимир Путін неправильно оцінив можливості ЗСУ, а російську армію чекають проблеми.