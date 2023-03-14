Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Росія

РФ почала використовувати старі снаряди, раніше визнані непридатними – британська розвідка

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Війна в Україні_втрати РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Останніми тижнями російській армії катастрофічно не вистачає артилерійських боєприпасів і через це на багатьох ділянках фронту діють суворі ліміти на використання снарядів.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

Крім того, існує система покарань за нераціональне використання артилерійських боєприпасів.

Зараз дивляться

Брак боєприпасів у росіян настільки відчутний, що це майже напевно стало ключовою причиною нездатності окупаційної армії за останній час провести оперативно значущі атаки.

У британській розвідці вважають, що Росія почала привозити старі боєприпаси, які вважалися непридатними для використання.

У Великій Британії також зазначають, що Росія застосовує принципи командної економіки у своєму військово-промисловому комплексі, оскільки розуміє, що її виробничі потужності дуже вразливі в умовах дедалі більш затяжної війни.

Читайте
Іран таємно постачав Росії боєприпаси – британські спецслужби

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка