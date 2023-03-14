Березень, 14 в 9:58

Останніми тижнями російській армії катастрофічно не вистачає артилерійських боєприпасів і через це на багатьох ділянках фронту діють суворі ліміти на використання снарядів.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

Крім того, існує система покарань за нераціональне використання артилерійських боєприпасів.

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Брак боєприпасів у росіян настільки відчутний, що це майже напевно стало ключовою причиною нездатності окупаційної армії за останній час провести оперативно значущі атаки.

У британській розвідці вважають, що Росія почала привозити старі боєприпаси, які вважалися непридатними для використання.

У Великій Британії також зазначають, що Росія застосовує принципи командної економіки у своєму військово-промисловому комплексі, оскільки розуміє, що її виробничі потужності дуже вразливі в умовах дедалі більш затяжної війни.