Росіяни намагаються модернізувати радянські танки Т-62, але роблять це бездарно – військовий експерт

Березень, 14 в 11:51

Росія масово знімає з консервації радянські танки Т-62, замість того, щоб відправити на фронт нові Т-14 Армата. Водночас військовий експерт Олександр Коваленко вказує, що навіть ремонт росіяни роблять “бездарно”.

Про це він пише у Telegram.

Так, на верхню лобову деталь танків росіяни встановлюють пасивний захист у вигляді металополімерних блоків і динамічний захист Контакт-1. Однак, як зазначає експерт, це “не зовсім” підвищує бронезахист.

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– Річ у тім, що встановлення на танки Т-62 металополімерних блоків або ДЗ Контакт-1 давало змогу підвищити виживаність проти танків того періоду – 1960-ті роки, тобто калібру гармат до 115-мм, а також засобів ураження піхоти, РПГ-7, – йдеться в повідомленні.

Якщо ж говорити про сучасні засоби ураження, то вони легко пробивають цей захист.

Коваленко додає, що встановлення металополімерних блоків значно підвищує вплив на ходову частину Т-62: підвищений тиск на опорні катки призводить до деформації шин і підвищеного зносу штатних вузлів.

– Хвостовики балансирів виходять з ладу в режимі нон-стоп через високе навантаження підвісок. Знижується енергоємність гідравлічних амортизаторів, прискорюється руйнування болтових кріплень ведучих коліс через збільшення тягових зусиль, – пише фахівець.

Окрім того, танк отримує важкий обвіс броні, яка в сучасному бою врятує його хіба що від РПГ-7, при цьому значно знижує мобільність і надійність танка.

– Це наочний приклад того, як сучасний російський ВПК не здатний навіть узяти і розконсервувавши те, що дісталося у спадок від СРСР – підсумовує аналітик.

Джерело: Олександр Коваленко