Березень, 14 в 12:47

РФ змогла зберегти за кордоном близько третини доходів у розмірі 227 млрд доларів, отриманих минулого року від експорту товарів. Близько 80 млрд доларів зберігаються у готівці, нерухомості та інвестиціях.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначено, що, ймовірно, саме цей тіньовий резерв допомагає Кремлю підтримувати фінанси в умовах санкцій після повномасштабного вторгнення в Україну.

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– Через те, що Європа зволікала з націлюванням на російський енергетичний сектор, Кремль зміг накопичити один із найбільших профіцитів щодо поточних операцій у своїй історії… Це фактично нівелювало ефект від замороження активів Центрального банку, – сказала Марія Шагіна, економіст британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Накопичуючи активи за кордоном протягом минулого року, Росія отримала поповнення приблизно 5% ВВП.

Як зазначає видання, такі активи потенційно можуть стати наступним об’єктом санкцій, особливо якщо простежується їхній прямий зв’язок із державою.

– Однак навіть якщо країнам Заходу вдасться визначити власника таких активів і довести зв’язок для застосування санкцій, частка віднайдених активів вочевидь буде меншою за ці орієнтовні оцінки, – підсумовує Bloomberg.

Раніше Європейський Союз продовжив ще на шість місяців санкції проти фізичних і юридичних осіб РФ, запроваджені через агресію проти України.