Березень, 16 в 14:24

Країна-агресор РФ намагається домовитися про поставки озброєння та боєприпасів не лише з Іраном, а й із країнами Африки та Близького Сходу.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, Росія насамперед відчуває дефіцит боєприпасів.

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– РФ почала відчувати дефіцит боєприпасів. Ми достеменно знаємо, що вони активно працюють з Іраном. Дійсно ведуться перемовини з М’янмою, з країнами Африканського континенту, Близького Сходу. Вони зараз направили свої делегації, Міноборони, Служба зовнішньої розвідки, інші відомства і міністерства РФ, щоб якомога більше отримати боєприпасів та іншого озброєння, необхідного для війни, – наголосив Скібіцький.

Він уточнив, що країни не поспішають допомагати агресору, побоюючись західних санкцій. Ключовим партнером РФ зараз є Іран, який поставляє боєприпаси та безпілотники. Москва також зацікавлена в отриманні іранських балістичних ракетах, проте офіційний Тегеран вичікує.

– Росія намагається отримати, але поки що інформації про передання немає. Іран сьогодні зайняв стосовно цього озброєння вичікувальну позицію, – зазначив представник ГУР.

Скібіцький додав, що в обмін на військові поставки Іран хоче отримати від РФ новітнє озброєння, технології атомної енергетики та ракетних програм.

Коментуючи співпрацю РФ та Сирії, представник ГУР пояснив, що режим сирійського диктатора Башара Асада залежний від Росії. На території його країни перебуває контингент військ РФ.

– Що може дати Сирія на заміну? Було багато інформації, що це можуть бути сирійські найманці у великій кількості. Але на сьогодні підтвердження, а тим паче перебування тисяч сирійців на території тимчасово окупованих районів нашої держави ми не помічаємо, – пояснив Скібіцький.

За даними розвідки, Росія зараз періодично забирає у Сирії озброєння, яке раніше надала, для використання у війні проти України.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Росія вичерпує запаси озброєння, які накопичувала протягом десятків років, а корумпована російська економіка неспроможна забезпечити потреби.