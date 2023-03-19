Путін вторгся в Україну, як Гітлер у Норвегію: три факти, які це доводять

Березень, 19 в 19:26

Цього місяця МЗС Росії засудило посла США в Норвегії Марка Натансона за те, що він порівняв вторгнення РФ в Україну з вторгненням Німеччини в Норвегію у 1940 році.

Натомість проєкт Голосу Америки Polygraph.info навів факти, що свідчать про подібність між двома військовими нападами.

Агресор вторгся з кількох напрямків і висадив війська під столицею

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9 квітня 1940 року Німеччина напала на Норвегію з півдня, заходу та північного заходу. Передові загони німецьких військ зайняли шість великих норвезьких портів, від столиці Осло на північ до Нарвіка.

– У той же час один парашутний батальйон (перший в історії, задіяний у війні) зайняв аеродроми Осло і Ставангера, а 800 оперативних літаків викликали страх у норвезького населення, – писала Британська енциклопедія.

Збройні сили Німеччини планували швидко перемогти норвезьких захисників, перш ніж вдасться організувати опір.

За таким же сценарієм діяла Росії, коли 24 лютого 2022 року вторглася в Україну з півночі, сходу та півдня.

Тоді ж елітний десантний підрозділ РФ намагався захопити аеропорт Гостомель, розташований за 10 кілометрів від Києва.

Російські повітрянодесантні війська мали намір штурмувати столицю та захопити резиденцію уряду “не пізніше вечора суботи, 26 лютого 2022 року”. Армія РФ планувала захопити Київ за лічені дні, повідомляло видання The New York Times.

Окупанти прийшли як “побратими”

У 1940 році німецькі війська, які окупували Норвегію, заявили, що норвежці та німці нібито мають особливі зв’язки як скандинавські брати.

– Нацисти вважали вторгнення до Норвегії поверненням додому: вони стверджували, що німці походять з Півночі і нарешті повертаються, роблячи землю знову своєю, – прокоментувала Деспіна Стратігакос, проректор і професор архітектури в Університеті Баффало.

З 2014 року російські офіційні особи та пропаганда неодноразово заявляли, що Київ є “просто російським містом”, а українці та росіяни нібито є братами або навіть одним народом.

– Я казав, що росіяни й українці – це один народ, єдине ціле. Ці слова не були зумовлені якимись короткостроковими міркуваннями чи поточним політичним контекстом. Це те, що я неодноразово говорив і у що твердо вірю, – заявив російський диктатор Володимир Путін у липні 2021 року.

На агресора чекав місцевий колаборант

Як зазначає Polygraph.info, на прибуття німецьких військових до Норвегії чекав норвезький фашист і засновник партії Національний союз Відкун Квіслінг.

– На зустрічі з Адольфом Гітлером у грудні 1939 року Квіслінг закликав до німецької окупації Норвегії. Після німецького вторгнення у квітні 1940 року він проголосив себе главою уряду, – розповідала Британська енциклопедія.

Згодом Квіслінг був “маріонетковим лідером” окупаційного уряду Німеччини. У лютому 1942 року він був призначений “міністром-президентом” при німецькому рейхскомісарі Йозефі Тербовені.

В Україні “місцевим колаборантом” був Віктор Медведчук, лідер ОПЗЖ та кум російського диктатора Володимира Путіна.

Федір Веніславський, представник президента України в Конституційному суді країни, у квітні 2022 року заявив, що Медведчук мав би стати маріонетковим президентом України у випадку успіху вторгнення російських військ.