Зростання невдоволення та пошук наступника: Путін стає токсичним для самої РФ

Президент Росії Володимир Путін стає токсичнішим і для зовнішнього світу, і всередині РФ.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив в ефірі Єдиних новин.

– Коло звужується і навколо Путіна, він стає все більш токсичним, причому, звичайно, як для зовнішнього світу, так і всередині. І в межах Кремля все більше незадоволення від того, що відбувається. Все більш похмуре усвідомлення перспектив, а саме – геополітичної катастрофи режиму Путіна. І так вже йде мова про пошук наступника і шукає його вже не Путін, – зазначив Юсов.