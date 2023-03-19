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Факти / Світ / Росія

Зростання невдоволення та пошук наступника: Путін стає токсичним для самої РФ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
президент Росії володимир путін
Фото: Getty Images

Президент Росії Володимир Путін стає токсичнішим і для зовнішнього світу, і всередині РФ.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив в ефірі Єдиних новин.

– Коло звужується і навколо Путіна, він стає все більш токсичним, причому, звичайно, як для зовнішнього світу, так і всередині. І в межах Кремля все більше незадоволення від того, що відбувається. Все більш похмуре усвідомлення перспектив, а саме – геополітичної катастрофи режиму Путіна. І так вже йде мова про пошук наступника і шукає його вже не Путін, – зазначив Юсов.

До речі, розвідка Естонії вважає, що є загроза владі Путіна через зростання впливу власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина та голови Чечні Рамзана Кадирова.

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Джерело: ГУР
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