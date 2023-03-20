Під Москвою впав дрон з іронічним написом
Під Москвою у місті Щолково впав невідомий безпілотник, попередньо врізавшись в опору лінії електропередач.
Місцева адміністрація повідомила, що в окрузі виявили уламки безпілотника, що зазнав аварії. Вибухівки у конструкції дрона не знайшли. Він нібито обладнаний “стандартним набором функцій”. ЛЕП не пошкоджено, постраждалих немає.
На знімку, оприлюдненому в офіційному обліковому записі адміністрації, на уламках дрона видно іронічний напис Літальна лабораторія. Не відомо, хто запустив цей БПЛА.
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Кілька місяців поспіль в Росії стаються регулярні атаки безпілотників. Так, 28 лютого у Підмосков’ї за 10 м від газової компресорної станції Газпрому впав ударний дрон.
Фото: адміністрація Щолково