Під Москвою впав дрон з іронічним написом

Березень, 20 в 18:09

Під Москвою у місті Щолково впав невідомий безпілотник, попередньо врізавшись в опору лінії електропередач.

Місцева адміністрація повідомила, що в окрузі виявили уламки безпілотника, що зазнав аварії. Вибухівки у конструкції дрона не знайшли. Він нібито обладнаний “стандартним набором функцій”. ЛЕП не пошкоджено, постраждалих немає.

На знімку, оприлюдненому в офіційному обліковому записі адміністрації, на уламках дрона видно іронічний напис Літальна лабораторія. Не відомо, хто запустив цей БПЛА.

Зараз дивляться

Кілька місяців поспіль в Росії стаються регулярні атаки безпілотників. Так, 28 лютого у Підмосков’ї за 10 м від газової компресорної станції Газпрому впав ударний дрон.

Фото: адміністрація Щолково