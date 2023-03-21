Всі цифри відомі: у розвідці розповіли, скільки осіб Росії вдається мобілізувати щомісяця
Щомісяця у межах прихованої мобілізації Росії вдається додатково мобілізувати приблизно 20 тис. осіб.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
– Цей процес (мобілізації – Ред.) триває. І в рамках прихованої мобілізації щомісяця рашистам вдається мобілізувати близько 20 тис. осіб. Додатково. Також готуються нові мобілізаційні заходи, – сказав він.
За словами Юсова, “всі цифри відомі й вивчаються”.
Водночас у розвідці наголосили, що лише мобілізувати людей недостатньо. Їх потрібно ще навчити, а тренувальної бази у Росії мало, тому вони використовують Білорусь і білоруські полігони.
Також Юсов повідомив, що у розвідки немає доказів того, що тимчасово окупований Маріуполь відвідав справжній президент РФ Володимир Путін.
В експертному середовищі зараз точаться дискусії про те, чи взагалі російський диктатор живий.
Фото: ГУР