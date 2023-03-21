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Факти / Світ / Росія

Всі цифри відомі: у розвідці розповіли, скільки осіб Росії вдається мобілізувати щомісяця

Валентина Чорна, редакторка стрічки
мобілізація в Росії

Щомісяця у межах прихованої мобілізації Росії вдається додатково мобілізувати приблизно 20 тис. осіб.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

– Цей процес (мобілізації – Ред.) триває. І в рамках прихованої мобілізації щомісяця рашистам вдається мобілізувати близько 20 тис. осіб. Додатково. Також готуються нові мобілізаційні заходи, – сказав він.

За словами Юсова, “всі цифри відомі й вивчаються”.

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Водночас у розвідці наголосили, що лише мобілізувати людей недостатньо. Їх потрібно ще навчити, а тренувальної бази у Росії мало, тому вони використовують Білорусь і білоруські полігони.

Також Юсов повідомив, що у розвідки немає доказів того, що тимчасово окупований Маріуполь відвідав справжній президент РФ Володимир Путін.

В експертному середовищі зараз точаться дискусії про те, чи взагалі російський диктатор живий.

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Фото: ГУР

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