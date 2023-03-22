Найближчими тижнями ПВК Вагнера може покинути більша частина зеків-найманців

Березень, 22 в 9:40

Ув’язнені, які були завербовані до лав ПВК Вагнера, найближчими тижнями можуть залишити угруповання через закінчення дії шестимісячних контрактів.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на Міноборони Великої Британії, за даними якого, тисячі засуджених вагнерівців, які були завербовані восени 2022 року, будуть помилувані і звільнені, оскільки ПВК, схоже, дотримується своєї обіцянки звільняти засуджених після шести місяців служби.

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У відомстві прогнозують, що відтік засуджених посилить нестачу кадрів у ПВК, оскільки Кремль заблокував можливість далі набирати зеків.

У Інституті нагадали, що 27 січня російський диктатор Володимир Путін здійснив превентивне помилування російських засуджених, які беруть участь у війні проти України.

– Заява Кремля відповідає встановленому ISW графіку рішення Путіна повністю дистанціюватися від засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина після падіння Соледара в Донецькій області 12-13 січня, – йдеться у повідомленні.

Фахівці розповідають, що Кремль, ймовірно, навмисно санкціонував оприлюднення інформації про дострокове помилування, щоб заохотити більше засуджених звільнитися після закінчення терміну їхніх контрактів і ще більше ослабити сили Вагнера.

Раніше повідомлялось, що власник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин шукає причини, щоб пояснити, чому наступ його ПВК у районі Бахмута Донецької області наближається до кульмінації.