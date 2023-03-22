Росія сприймає українських дітей як воєнну здобич і пишається цим – прокурор МКС
Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що Росія поводиться з українськими дітьми як із “воєнною здобиччю”.
Про це пише CNN.
Він зазначив, що Римський статут Женевських конвенцій чітко вказує, що “ви не можете депортувати цивільних осіб до іншої країни”.
– Ви повинні піклуватися про них. Якщо вони не в безпеці, перемістіть їх у безпечну частину України. Якщо це неможливо, нейтральна третя країна. І, здається, це не просто депортація до РФ, їх зустрічають чужі люди, які тепер раптово стали прийомними батьками. А діти – не власність, не воєнна здобич, – наголосив Хан.
Він також додав, що Росія, схоже, не заперечує обвинувачення проти себе, а радше носить його “як знак пошани”.
За його словами, МКС звернувся до Росії, однак не отримав відповіді.
17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Путіна та Марії Львової-Бєлової.
Підставою для видання ордерів стала справа про примусову депортацію українських дітей із тимчасово окупованих територій до РФ.